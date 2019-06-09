شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يكشف حقيقة رحيله من ريال مدريد والان مع التفاصيل
تداولت تقارير صحفية تصريحات لقائد ريال مدريد الدولي الاسباني سيرجيو راموس، حول مدى صحة ما تداولته عدد من وسائل الإعلام عن رحيله عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد راموس، على استمراره مع الفريق، وأن ما يتردد حول رحيله عاري تماماً من الصحة، وأوضح أنه سعيد جداً داخل الفريق، ولن يرحل عن الفريق خلال هذه الفريق.
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