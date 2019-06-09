شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخفى صلاح عن المواطنين في الغردقة؟.. حراس فيلاته يكشفون والان مع التفاصيل

للشهرة والنجاح ضربية كبيرة، ولكن كانت تلك الضريبة ثقيلة الحِمْل علي نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول "محمد صلاح"، ذلك الامر الذي منعه من صلاة عيد الفطر مع استرته، ليخرج بعدها محمد صلاح معلقًا علي ماحدث امام منزله من تدافع للجهمور، حيث نشر تدوينةً عن ماحدث علي موقعة الشخصي علي موقع التغريدات الشهير: تويتر" معبرًا عن غضبة لاقتحام خصوصيته، مما جعله يهرب من هذا قادماً الي مدينة الغردقة، وتحديداً منتجع الجونة السياحي مستقلا‘ سيارته الخاصة بصحبة اصدقاؤه المقربين.

يقول (م. س) أحد حراس الامن الخاص بالقرب من موقع إقامة نجم منخب مصر، والذي رفض ذكر إسمة خوفاً من التخذيرات التي اصدرتها إدارته المنتجع بالتكم علي زيارة النجم المصري للمكان، أن اللاعب وصل الي منتجع الجونه ثاني أيام عيد الفطر مستقلاً سيارته الخاصة بصحبة مجموعك من اصدقاؤه المقربين، حيث شدد "محمد صلاح" علي مسؤلي مقر إقامته بالتكتم علي تلك الزيارة حتي يستطيع من الاستجمام والراحة بعيداً عن الجماهير.

وأضاف حارس الامن لـ" الدستور" أن النجم المصري، رفض الظهور حتي داخل المنتجع، ويتحرك ببطئ داخل المكان، مشيرًا الي أنه يقضي معظم وقته علي يخت في المياه، او في حديقة الفيلا الخاصة به.

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و"تابع" أنه رغم ذلك التكتم الشديد الا أن لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح لم يستطيع الهروب من جمهوره حتي بعد كل هذا الحظر، وعقب ظهورة علي مارينا اليخوت، التفت حوله الجماهير مطالبين النجم بالوقوف معهم لإلتقاط الصور التذكاريه،ممما دفعة للهروب عبر زورق صغير الي اليخت.

ومن جانبة أضاف (ع. ص) يعمل بمنتجع الجونة، أن لاعب مناخب مصر السابق عماد متعب يرافق النجم المصري محمد صلاح حالياً، مشيرًا الي أن عماد متعب لحق به منذ. أول أمس السبت

وسادت حالة من المحادلة علي مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة الغردقة، الا أنه لم يستطيع النجم العالمي مرواغة محبيه والهروب منهم، لتظهر صوره من قبل اصدقائه وطاقم المركب المرافق له، والتي اظهرت أنه متواجد في منتجع الجونه بمدينة الغردقة، بصحبة مجموعة من اصدقائة بڤيلا خاصة جمعتهم داخلها، ولها شاطئ خاص بها بعيدًا عن الاخرين، ليستطيع "صلاح" ان يقضي أجازته في هدوء وقبل بدء معسكر تدريب المنتخب.