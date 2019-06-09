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جريزمان يقترب من الانضمام لهذا الفريق

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يحاول باريس سان جيرمان التوصل لاتفاق مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكومردي، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية، ومع ذلك.

 

لا يجب على أنطوان غريزمان وضع حقائبه في باريس سان جيرمان. كما أعلن هو نفسه ، سيغادر بطل العالم الفرنسي أتلتيكو هذا الصيف.

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وفقًا لمعلومات من Sport.es ، تم الكشف عنها هذا الأحد ، فإن أنطوان جريزمان قد اتصل بـ PSG مؤخرًا. كان من الممكن أن يجد دييجو سيموني مدربًا لاتفاق مع نادي العاصمة. ومع ذلك ، فإن أنطوان جريزمان لا يزال بعيدًا عن الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

 

وفقًا لمصادر قريبة من أنطوان جريزمان ، الذي شملته صحيفة لو باريزيان ، فإن المغادرة إلى باريس سان جيرمان "لم تكن مستحيلة" عندما أعلن انتهاء دورته في أتلتيكو. ومع ذلك ، فإن الوضع لن يكون هو نفسه اليوم. كان نادي العاصمة قد اتصل بالفعل باللاعب الفرنسي الدولي ليقيس درجة الحرارة ، لكن المسار جريزمان "لن يعتبر واقعياً في باريس". يجب أن تتخلى إدارة PSG بالفعل عن مبالغ كبيرة لتعزيز نفسها في المناصب الأخرى.

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