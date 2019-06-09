شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يدخل في صراع مع مانشستر يونايتد لضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل
يسعى باريس سان جيرمان لدعم صفوف دفاعه بالتعاقد مع السنغالي كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، رغم رغبة العديد من الأندية في الحصول على توقيع اللاعب.
وأكدت تقارير صحفية، أن باريس سانجيرمان دخل في صراع كبير مع مانشستر يونايتد لضم اللاعب، خاصة أن يونايتد تسعى لضم الاعب مقابل 95 مليون يورو، في سياق متصل لم يعلن باريس سان جيرمان، عن قيمة العرض الذي سيقدمه لضم اللاعب.
يذكر أن انا رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، حدد مبلغ 100 مليون يورو للسماح بانتقال اللاعب لأي فريق آخر.
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