شكرا لقرائتكم الكاف يدرس تعديل موعد انطلاق البطولات الأفريقية للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسود اتجاه قوى داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" لتأجيل موعد انطلاق البطولات الأفريقيى "دورى الأبطال والكونفدرالية" لموسم 2019 / 2020، وذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقى إعادة مباراة الترجى والوداد المغربى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويدرس الكاف تعديل موعد انطلاق البطولات الأفريقية للموسم الجديد والمقرر لها من 9 أغسطس 2019، حتى 30 مايو 2020، الي موعد يحدد فيما بعد ومن المنتظر أن يتم البت فى القرار رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد بطولة أمم أفريقيا 2019 في ملعب محايد لعدم توفر شروط السلامة واللعب النظيف في ملعب "رادس".

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وكان الترجى التونسى توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخه بعد فضيحة تحكيمية مثيرة للجدل، رفض على إثرها الوداد البيضاوى المغربى استكمال المباراة، قبل أن يتقرر إعادة المباراة.

وتوقفت المباراة التى جمعت الترجى والوداد على ملعب "رادس" فى الدقيقة (61) لمطالبة لاعبى الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو لاستكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربى وليد الكرتى وألغاه الحكم بداعى التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجى.

وبعد حوالى 75 دقيقة من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبى باكارى جاساما صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبًا.