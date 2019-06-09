شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقى ينظر تظلم جهاد جريشة 14 يونيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظر الإتحاد الأفريقى يوم 14 يونيو المقبل التظلم الذى قدمه اتحاد الكرة المصرى بشأن إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 شهور حيث يعلن الكاف رفع العقوبة عن الحكم أو تأييدها وهو ما يعنى استمرار غيابه عن كأس الأمم الأفريقية.

كان الإتحاد الأفريقى قد أوقف جهاد جريشة على خلفية أدائه السئ فى لقاء الترجى التونسى والوداد المغربى فى ذهاب دورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 1/1.

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كشف مصدر باتحاد الأفريقى أنهم سيناقشوا التظلم الذى تقدم به مسئولو اتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة مؤكدا أن هناك ضغوط مارسها هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى وعضو المكتب التنفيذى للأتحاد الأفريقى لرفع الإيقاف على جهاد جريشة.

وأضاف نفس المصدر أنه فى حالة رفع الإيقاف عن جهاد جريشة فإنه من المقرر أن يعود الحكم للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيه الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.