شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمد اجتماعه للغد لتجهيز خطاب الرد على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على أن يكون إجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مساء اليوم، الأحد، ممتدًا لغدًا الاثنين، لحين الوصول لحل نهائى، والرد علي جميع النقاط التي وردت في خطاب النادي الأهلى، والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية منها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية.

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وكان هاني ابو ريدة تواجد مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في جلسة خاصة بمركز اعداد القادة بالجزيرة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمناقشة أزمة الدوري.

كان الاهلي قد طلب انهاء نسابقة بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.