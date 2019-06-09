بث مباشر لمباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري أمم أوروبا

كتب محمد بشاري

تتجه أنظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان نحو ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، لمتابعة ومشاهدة المباراة القوية والمثيرة بين منتخبي هولندا والبرتغال في نهائي مثير بالنسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويقدم الموجز خدمة البث المباشر للمباراة التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم ، على استاد "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

المباراة بمثابة تحدي خاص بين النجمين كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال، والمدافع القوي فان دايك، قائد الطواحين الهولندية، حيث يرغب كلا منهما في الفوز ببطولة جديدة تعزز فرصهما في سباق الكرة الذهبية.

التشكيل المتوقع للبرتغال:

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حراسة المرمى: روى باتريسيو

الدفاع: رافاييل جيريرو - روبن دياس - جوزيه فونتي - نيلسون سيميدو

الوسط: ويليام كارفاليو - روبن نيفيس - برونو ميجيل فيرنانديز - برناردو سيلفا - جواو فيليكس

الهجوم: كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لهولندا:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

الدفاع: دالي بليند - فيرجيل فان ديك - ماتياس دي ليخت - دينزل دومفريس

الوسط: مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم - فرينكي دي يونج - ريان بابل

الهجوم: ممفيس ديباي - ستيفن بيرجوين