بيكفورد يهدي إنكلترا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية

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أهدى حارس إيفرتون جوردن بيكفورد المنتخب الإنكليزي المركز الثالث للنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد قيادته للفوز على نظيره السويسري بركلات الترجيح 6-5 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الأحد في غيمارايش.

وبعدما خسرت مباراة الدور نصف النهائي ضد هولندا الخميس بعد التمديد 1-3، اضطرت إنكلترا مجددا الى خوض شوطين إضافيين دون أن تنجح في الوصول الى الشباك السويسرية، لكنها تمكنت في نهاية المطاف من نيل المركز الثالث عبر ركلات الترجيح التي كان بطلها بيكفورد بتسجيله احدى الركلات الترجيحية لبلاده وبصده المحاولة السادسة لسويسرا.

وهي المرة الثالثة فقط من أصل تسع محاولات لها في البطولات الدولية، تخرج إنكلترا منتصرة عبر ركلات الترجيح، والمشاركة الثانية لها على التوالي التي تكتفي فيها بخوض مباراة الترضية بعد مونديال الصيف الماضي في روسيا، حين اكتفت بالمركز الرابع لصالح بلجيكا.

وحافظ الإنكليز على سجلهم الإيجابي أمام السويسريين إذ لم يخسروا أيا من المباريات التسع الأخيرة معهم على الصعيدين الرسمي والودي، وتحديدا منذ تصفيات مونديال 1982 بنتيجة 1-2 في 30 ايار/مايو 1981.

وفرطت سويسرا التي خسرت نصف النهائي أمام البرتغال المضيفة 1-3 بثلاثية لنجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو الذي يلتقي وزملاؤه لاحقا اليوم مع هولندا في النهائي، بفرصة الصعود الى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها القارية والدولية لكنها حققت على الأقل أفضل ترتيب لها (أفضل نتائجها سابقا كانت وصولها الى ربع نهائي كأس العالم أعوام 1934 و1938 و1954 على أرضها).

وبعد بداية واعدة للمباراة وعارضة للمنتخب الإنكليزي في الدقيقة 2 إثر محاولة لهاري كاين فوق الحارس يان سومر الذي اضطر للتدخل ايضا في الدقيقة 14 للوقوف في وجه تسديدة لرحيم سترلينغ، غابت الفرص تماما حتى الدقيقة 35 حين حول ديلي آلي الكرة برأسه بعد تمريرة من ترنت ألكسندر آرنولد، لكن محاولته علت العارضة السويسرية في آخر فرص هذا الشوط.

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وكان المنتخب الإنكليزي الأفضل أيضا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وعانده الحظ عندما ارتدت الكرة من القائم الأيسر إثر تدخل من المدافع فابيان شار وحارسه سومر لاعتراض عرضية من سترلينغ قبل وصول الكرة الى كاين (55)، ثم جاء الرد السويسري بتسديدة بعيدة من غرانيت تشاكا تألق بيكفورد في صدها (56).

وتعرضت سويسرا بعدها لضربتين باصابة إدميلسون فرنانديز وشيردان شاكيري، المتوج مع ليفربول الإنكليزي بلقب دوري الأبطال، ما اضطر المدرب البوسني الأصل فلاديمير بتكوفيتش الى استبدالهما بدبنيس زاكاريا (61) وستيفن تسوبر (66) على التوالي.

ورد غاريث ساوثغيت بتبديلين تكتيكيين بادخال كايل ووكر وكالوم ويلسون بدلا من داني روز (70) وكاين (75)، إلا أن شيئا لم يتغير من حيث النتيجة حتى الدقيقة 84 عندما كان البديل ويلسون في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك بعدما ارتدت من العارضة إثر رأسية من ديلي آلي بعد عرضية من سترلينغ.

لكن الحكم عاد وألغى الهدف بعدما تبين عبر الاعادة بالفيديو "في أيه آر" أن ويلسون ارتكب خطأ على لاعب سويسري قبل الكرة التي جاء منها الهدف.

واحتكم بعدها المنتخبان الى التمديد وغابت الفرص عن الشوط الإضافي الأول باستثناء واحدة للإنكليز في الدقيقة 99 لكنهم اصطدموا بتألق سومر الذي صد أولا رأسية آلي ثم متابعة سترلينغ الذي عانده الحظ في أبرز فرص الشوط الإضافي الثاني حين ارتدت ركلته الحرة من العارضة السويسرية (117).

ولجأ بعدها المنتخبان الى ركلات الترجيح التي نجح فيها كل من المنتخبين في محاولته الخمس، بينها واحدة لإنكلترا عبر حارسها بيكفورد الذي كان في النهاية البطل بتصديه للركلة الترجيحية السادسة لسويسرا عبر يوسيب درميتش.

ملخص المباراة: