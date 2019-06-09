شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النجوم يعترض رسميًا على اختيار إبراهيم نور الدين ضمن حكام أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة، مذكرتين للجنتي الحكام بالاتحادين المصري والأفريقي، اعتراضًا على اختيار إبراهيم نور الدين ضمن حكام بطولة كأس أمم افريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو من الشهر القادم.

وأكد رئيس النجوم فى تصريحاته للموقع الرسمى للنجوم، على أن اختيار إبراهيم نور الدين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية يعد تأصيل وتقنيين للظلم التحكيمي، وأرفق الطويلة في المذكرة فيديوهات تشمل الكثير من الأخطاء التحكيمية الفاضحة لإبراهيم نور الدين محليا وعربيا وإفريقيا؛ حتى يطالعها الكاف.

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وكان إبراهيم نور الدين تم ايقافه مرتين لمدة 6 أسابيع هذا الموسم بسبب الأخطاء التي ارتكبها في الدوري المصري وخاصة في مباراتي الأهلي والإنتاج الحربي في الاسبوع الخامس والنجوم مع طلائع الجيش في الأسبوع 18 من المسابقة.

وتسائل الطويلة كيف يتم اختيار حكم تم إيقافه مرتين في هذا الموسم ويتم تجاهل حكام مميزون مثل أحمد الغندور ومحمد عادل ومحمود البنا ومحمد معروف وغيرهم من عشرات الحكام الذين ينتهجون مبادئ العدالة التحكيمية.