محمد العربى يوقع موسمين لدكرنس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد العربى حارس طنطا الأسبق إلى صفوف دكرنس الصاعد حديثا للقسم الثانى فى عقد يمتد لمدة موسمين . كان محمد العربى قد خاض تجربة مع دمياط فى الموسم المنقضى ورغم هبوط الفريق الدمياطى للقسم الثالث إلا أن العربى نجح فى الظهور بشكل جيد . ويحاول محمد العربى التعبير عن نفسه بشكل جيد مع دكرنس الذى تعاقد مع أيمن الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق لقيادة الفريق فنيا .

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