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بطلة الزمالك فى الجودو تتوج ببرونزية البطولة الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت سلمى الشاذلي بطلة نادي الزمالك بالجودو للوزن المفتوح، بالميدالية البرونزية فرق جماعي بالبطولة الإفريقية التي أقيمت مؤخرا بدولة جنوب افريقيا، كما حصلت أيضا في نفس البطولة على المركز الخامس للمنافسات بالفردي.

ومن جانبه أكد أحمد حسانين المدرب العام للجودو أن سلمى بطلة من حديد و تاريخها مليء بالانجازات حيث حققت عام 2017 لقب أول افريقيا واول عرب وتحلم بالعالمية ووجههت الشكر لوالدها الروحي المستشار مرتضى منصور لدعمه الدائم لها .

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