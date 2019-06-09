شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة الزمالك فى الجودو تتوج ببرونزية البطولة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت سلمى الشاذلي بطلة نادي الزمالك بالجودو للوزن المفتوح، بالميدالية البرونزية فرق جماعي بالبطولة الإفريقية التي أقيمت مؤخرا بدولة جنوب افريقيا، كما حصلت أيضا في نفس البطولة على المركز الخامس للمنافسات بالفردي.
ومن جانبه أكد أحمد حسانين المدرب العام للجودو أن سلمى بطلة من حديد و تاريخها مليء بالانجازات حيث حققت عام 2017 لقب أول افريقيا واول عرب وتحلم بالعالمية ووجههت الشكر لوالدها الروحي المستشار مرتضى منصور لدعمه الدائم لها .
كانت هذه تفاصيل خبر بطلة الزمالك فى الجودو تتوج ببرونزية البطولة الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.