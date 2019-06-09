شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الاتحاد الأفريقى ينظر تظلم جهاد جريشة 14 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظر الإتحاد الأفريقى يوم 14 يونيو المقبل التظلم الذى قدمه اتحاد الكرة المصرى بشأن إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 شهور حيث يعلن الكاف رفع العقوبة عن الحكم أو تأييدها وهو ما يعنى استمرار غيابه عن كأس الأمم الأفريقية.

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