شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة لـ" تايم سبورت" : قرارات مجلس الأهلى صحيحة.. وأتمنى حل لأزمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمارة لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق أن قرارات مجلس إدارة الاهلى صحيحة وتعمل على خدمة الفريق الموسم المقبل. وأوضح محمد عمارة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت أن مشاركة الأندية فى أكثر من بطولتين يزيد من متاعب أندية القمة مثل الموسم الماضى . وتمنى محمد عمارة أن يتم حل للازمة المتواجدة حاليا بين الأهلى واتحاد الكرة بسبب مباريات بطولة الدورى الممتاز والتى يتم مناقشتها حاليا بالجبلاية .

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