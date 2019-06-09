شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار اللياقة البدنية لحكام البطولة الأفريقية يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم اختبارات اللياقة البدنية للحكام المختارون لإدارة مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 وذلك يوم 14 يونيو باستاد جهاز الرياضة العسكرى. وتقام البطولة الأفريقية خلال فترة من 21 يونيو 19 يوليو بمحافظات القاهرة و الأسكندرية و الإسماعيلية والسويس . واختار الاتحاد الأفريقى 5 حكام مصريين للمشاركة فى إدارة مباريات البطولة الأفريقية وهم أمين عمر و إبراهيم نور الدين و ( حكام ساحة ) وأحمد حسام طه و محمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات .

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