شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يعلن تمسكه بلاعبيه ويرفض التفريط فى النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو بتروجت تمسكهم الكامل بلاعبيه خلال المرحلة المقبلة بعد هبوط الفريق للقسم الثانى بشكل رسمى مؤكدين أن النادي يرفض تماماً فكرة رحيل أي لاعب مرتبط بتعاقد رسمى، خاصة وأن النادي يوفر كافة الامكانيات في الموسم المقبل من أجل العودة سريعاً للدوري الممتاز.

كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بعد تعادله فى الأسبوع الأخير سلبيا أمام المقاولون العرب وهو ما رفع رصيد الفريق إلى 35 نقطة .

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة بتروجت أن النادى سيضع إستراتيجية خاصة في الفترة المقبلة لتوفير كافة الإمكانيات أمام الجهاز الفني للعودة سريعا للدوري الممتاز.