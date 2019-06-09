شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يدرس شروط محمد جمال لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو الداخلية شروط محمد جمال لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده مع النادى موسما إضافيا بعد هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية في تصريحات خاصة أن النادي لا ينوي التفريط في أى لاعب خلال الفترة المقبلة حفاظاً على القوام الأساسي خاصة بعد رحيل أكثر من لاعب انتهت اعارتهم مع الفريق .

ويستعد الداخلية لمواجهة فريق الدفاع الجوي الأربعاء المقبل في مباراة ودية .

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وتولى ضياء عبد الصمد مسئولية الداخلية بعد الهبوط رسمياً إلى دوري القسم الثاني خلفاً لعلاء عبد العال، حيث توقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 في المركز الـ 17 والأخير بجدول ترتيب المسابقة.