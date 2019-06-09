شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستغنى عن هذا اللاعب لضم بوجبا والان مع التفاصيل
يسعى فلورنتينو بيريزرئيس نادي ريال مدريد، لدعم خط وسط الفريق، بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنيسي، والذي سيحدث نقلة كبرى في أداء الفريق، لما يتمتع به من مهارة.
وقالت تقارير صحفية، أن رئيس نادي ريال مدريد ينوي طرح عرضه على مانشستر يونايتد، خلال الفترة القادمة.
وكشفت التقارير أن إدارة النادي تسعى لضم بوجبا بتبادلها مع جاريث بيل.
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