شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجموعة الإسماعيلية ببطولة كأس أمم أفريقيا مهدد بالحبس عام والان مع التفاصيل

كشفت مصادر لـ"السعودية نيوز"، أن المدعو م. الشحات وشهرته “م.ش” وهو وكيل لاعبين شهير ورئيس مجموعة الإسماعيلية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بالحبس سنة مع التعويض لصالح زوجة أحد رجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، بعدما أثبتت النيابة العامة اقدامه على إرسال رسائل نصية وجنسية لزوجة رجل الأعمال ومراوضتها عن نفسها عبر عدد من التسجيلات والفيديوهات التي قدمها زوج المجني عليها للنيابة العامة.

حصل موقع «السعودية نيوز» على نسخة من مستندات تؤكد الحكم علي مجموعة الإسماعيلية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بالحبس سنة مع التعويض لصالح زوجة أحد رجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، بعدما أثبتت النيابة العامة اقدامه على إرسال رسائل نصية وجنسية لزوجة رجل الأعمال ومراوضتها عن نفسها عبر عدد من التسجيلات والفيديوهات التي قدمها زوج المجني عليها للنيابة العامة.

وتعود الواقعة إلى نهاية العام الماضي بعدما استغل المتهم علاقته بالمجني عليه وهو أقرب أصدقائه، وسفره للخارج وقام بمراوضة زوجته عن نفسها وقام بإرسال رسائل جنسية وخادشة للحياة تسببت في قيام المجني عليها بتقديم شكوى عاجلة وتقديم كافة المكالمات والتسجيلات إلى النيابة العامة وتحريك الدعوي سالفة الذكر رقم 1519 لسنة 2018.