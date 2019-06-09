شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يسعد جماهير برشلونة بعد تركه لهذا اللاعب والان مع التفاصيل

أصدر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قرارًا أدخل البهجة لدى جماهير برشلونة، بعدما قرر صرف نظره عن مهاجم ليون الفرنسي موسى ديمبلي، والذي يسعى برشلونة الأسباني في الحصول على توقعيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن كلوب تراجع عن قراره بالتعاقد مع اللاعب في ظل تألق أوريجي في الفترة الأخيرة مع الفريق، مما يجعل برشلونة يسعى منفرداً في الحصول على توقيع اللاعب.