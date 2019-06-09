اخبار الرياضه

كلوب يسعد جماهير برشلونة بعد تركه لهذا اللاعب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يسعد جماهير بعد تركه لهذا اللاعب والان مع التفاصيل

أصدر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قرارًا أدخل البهجة لدى جماهير برشلونة، بعدما قرر صرف نظره عن مهاجم ليون الفرنسي موسى ديمبلي، والذي يسعى برشلونة الأسباني في الحصول على توقعيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن كلوب تراجع عن قراره بالتعاقد مع اللاعب في ظل تألق أوريجي في الفترة الأخيرة مع الفريق، مما يجعل برشلونة يسعى منفرداً في الحصول على توقيع اللاعب.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يسعد جماهير برشلونة بعد تركه لهذا اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا