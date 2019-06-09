شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تهديدات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة البيان الذى أصدره النادى الأهلى السبت وهدد خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية وتصعيد أزمته مع الجبلاية بشأن عدم انتظام مسابقة الدورى الممتاز إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» واعتبر اتحاد الكرة أن بيان الأهلى هدفه حفظ ماء الوجه أمام جماهيره بعدما سبق مجلس إدارة القلعة الحمراء وأعلن انسحابه من البطولة فى حالة عدم إنهاء المسابقة قبل بطولة أمم إفريقيا.

وقال عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه-: «نقدر موقف الأهلى ومجلس إدارته والبحث عن حقوقه بالطريقة التى تناسبه، لكن البيان الذى صدر عن القلعة الحمراء هدفه حفظ ماء الوجه». وكشف عضو بالمجلس عن وجود خلافات حادة بين أعضاء الجبلاية شهدتها الجلسة التى عقدت الأحد لمناقشة تداعيات الأزمة، مؤكدا أن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد يضغط من أجل إنهاء الدورى قبل أمم إفريقيا بدون الدوليين، فى الوقت الذى اشترط فيه كل من مجدى عبدالغنى وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردى والأخير متواجد فى أوزبكستان رئيسا لبعثة المنتخب الأوليمبى ضرورة موافقة مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور على خوض مبارياته المتبقية بدون الدوليين وهو الأمر الذى يرفضه مسؤولو القلعة البيضاء.

من جانبه، رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أى اقتراحات من جانب الجبلاية بشأن استكمال بطولة الدورى قبل بطولة أمم إفريقيا، مؤكداً تمسك ناديه بموقفه الذى لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط، محذراً من مخطط أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، الذى يبحث عن مخرج لمحمود الخطيب، الذى تورط أمام جماهيره وهدد بالانسحاب من الدورى.