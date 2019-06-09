شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقضي إجازته في الجونة بصحبة عماد متعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر الحساب الرسمي لعماد متعب على تويتر صورة تجمع اللاعب، بمحمد صلاح نجم منتخب مصر اليوم الأحد.

ويقضي النجم المصري العالمي محمد صلاح إجازة في الجونة، قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

ونشر محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، صورتين له في البحر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلنًا بداية فترة الاستجمام والراحة قبل بداية رحلته مع الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ويقوم الأمن الداخلي لمنتجعات الجونة بتوفير خصوصية عالية للاعب بناءً على رغبته، خاصة بعد عدم تمكنه من أداء صلاة العيد بمسقط رأسه بسبب إقبال الجماهير على منزله لتحيته والتقاط الصور التذكارية معه.