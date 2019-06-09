شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون يرفعون شعار «الخشونة سر قوتنا» فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أربع مباريات فقط تفصلنا عن إسدال الستار على منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم فى واحد من أطول مواسم الكرة المصرية، حيث تم تأجيل المواجهات الأربع الحاسمة على اللقب لحين الانتهاء من منافسات أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ومن خلال نظرة فى دفتر أحوال أصحاب البطاقات الملونة، سنجد عددا كبيرا من اللاعبين تحصلوا عليها سواء الصفراء أو الحمراء، ورفعوا شعار أن الاعتماد على الخشونة هو أفضل حل لاستخلاص الكرة من المنافسين، لكن رعونتهم فى التعامل مع منافسيهم من الفرق الأخرى كلفتهم الحصول على إنذارات وطرد فى مباريات تسببت فى معاناة فرقهم بالبطولة المحلية وكانت لها دور فى خسارة أنديتهم عددا من النقاط خلال مشوارهم بالدورى الممتاز.

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وحقق طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب الرقم السلبى الأسوأ فى المسابقة من حيث البطاقات، وبات نجم ذئاب الجبل هو الوحيد الذى يتحصل على بطاقتين باللون الأحمر «طرد مباشر» من بين جميع لاعبى المسابقة هذا الموسم.

أما عن أكثر اللاعبين حصولا على البطاقات بشكل عام هذا الموسم فيأتى فى الصدارة أحمد صابر، لاعب الداخلية، والذى انتقل لصفوف إنبى فى يناير الماضى، حيث حصل على 12 بطاقة صفراء فى 27 مباراة، ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لأحمد مجدى، متوسط ميدان الاتحاد، الذى انتقل للإنتاج الحربى فى ميركاتو الشتاء هذا الموسم، فتحصل على 11 بطاقة صفراء خلال 25 مباراة فقط، بالإضافة إلى بطاقة حمراء وحيدة، ويشارك إبراهيم أبواليزيد مدافع الداخلية أحمد مجدى فى المرتبة الثانية من حيث الأكثر عنفاً فى المسابقة، برصيد 11 بطاقة صفراء وكارت أحمر وحيد أيضا.

على جبر، مدافع فريق بيراميدز الحالى والزمالك السابق انضم للقائمة السوداء، بعدما تحصل على البطاقة مرتين فى مناسبتين منها بطاقة مباشرة وأخرى لحصوله على إنذارين، بالإضافة إلى 4 بطاقات صفراء أخرى.

ويأتى عبدالله جمعة عواد لاعب الحرس ضمن القائمة برصيد 8 بطاقات صفراء وطرد وحيد، وهو نفس رصيد الغينى موسى ديوارا لاعب الإنتاج الحربى.