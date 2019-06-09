شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يحلم بختام مشواره الكروى بحصد أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أراد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، الاعتماد على بعض عناصر الخبرة بصفوف الفراعنة فى الحدث القارى الكبير الذى تنظمه مصر بطولة أمم أفريقيا نسخة 2019، وكان على رأس هذه العناصر، نجم الأهلى وليد سليمان، من أجل عمل الخلطة السرية والتوليفة الأمثل التى تضمن لمنتخبنا الوطنى معانقة الكأس على أرض الكنانة ووسط جماهيرنا.

وليد سليمان أو «الحاوى» كما يلقبونه يُكمل عامه الـ35 فى أول ديسمبر المقبل، سبق أن أعلن اعتزاله اللعب الدولى فى نوفمبر من العام الماضى، لشعوره بالتجاهل من قبل جهاز الفراعنة مقارنةً بما كان يقدمه من مستوى مميز مع فريقه، قبل أن يُلمح لإمكانية عودته مجدداً لتمثيل الفراعنة وبالفعل يستعين أجيرى بخدماته لقيادة أبناء النيل فى العرس الأفريقى.

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سليمان، ابن محافظة المنيا، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادى حرس الحدود فى موسم 2005 ومنه إلى صفوف الجونة، بينما كانت بداية التوهج مع فريق بتروجت بدايةً من موسم 2007 وحتى موسم 2010 والتى تخللها رحلة احترافية مع أهلى جدة السعودى، عاد بعدها للانضمام لصفوف إنبى، ثم المحطة الكروية الأشهر فى مسيرته بالمستطيل الأخضر باللعب لصفوف الأهلى منذ موسم 2011 وحتى الاّن.

وعلى الرغم من المسيرة المميزة لـ«سليمان» على المستوى المحلى مع الأندية التى لعب بقميصها، إلا أنه يمتلك فى جعبته 22 مشاركة دولية فقط بقميص المنتخب الوطنى، سجل خلالها هدفا وحيدا.

ولعب صاحب القدم اليسارية المليئة بالمهارات والأسرار الكروية، 296 مباراة خلال مشواره بالملاعب مع الأندية التى دافع عن ألوان قميصها، نجح خلالها فى تسجيل 63 هدفا وصناعة 52، بينما كلفه حماسه الزائد فى بعض الأحيان إلى 58 بطاقة صفراء و5 حالات طرد خلال رحلته بالمستطيل الأخضر. أما على مستوى الألقاب والبطولات التى تُوج سليمان بها، فحقق 12 لقبا جميعها بقميص الأهلى، بواقع 3 ألقاب للدورى ومثلها بالسوبر المصرى ولقب وحيد لكأس مصر، بالإضافة إلى لقبين لدورى أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر الإفريقى ولقب وحيد للكونفدرالية.

وليد سليمان المُلقب بـ«الحاوى»، لما يتمتع به من مهارات فذة تفاجئ المنافسين، أو «ميسى مصر» كما أطلقت عليه صحيفة ميرور البريطانية قبل 3 أعوام، قد ينهى مشواره الكروى مع المستديرة فى الموسم المقبل مع تخطيه الـ35 من عمره، وربما ينهى حاوى الكرة المصرية عروضه الكروية المذهلة ويرسم أجمل اللوحات بقيادة منتخب أحفاد الفراعنة للقب أمم إفريقيا 2019 بعد انضمامه للقائمة.