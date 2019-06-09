الأفريقي يقهر الترجي في الديربي ويقتحم المربع الذهبي للدوري

انتزع الأفريقي فوزًا مهمًا وغاليًا، على ضيفه الترجي الرياضي، بنتيجة (2-1) اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من الدوري التونسي لكرة القدم.

تقدم الأفريقي في الدقيقة (29) عبر لاعبه ياسين الشماخي، قبل أن يتعادل الترجي عن طريق سعد بقير (43)، وفي الشوط الثاني خطف منوبي الحداد هدف الفوز في الدقيقة (57).

وبهذا الفوز، يحكم الأفريقي قبضته على المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة فيما تجمد رصيد الترجي عند 56 نقطة في صدارة الترتيب.

وكانت مباراة اليوم شكلية للترجي بما أنه حسم أمر اللقب، وقد سجلت تشكيلة فريق باب سويقة من بداية اللقاء، غياب 10 لاعبين أساسيين لأسباب مختلفة.