صفقة هازارد تتخطى رقم كوتينيو وتكسر الـ 120 مليون يورو

أثارت صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد العديد من التساؤلات حول قيمة الصفقة، حيث تؤكد أنباء أنها تخطت الـ 100مليون يورو.

وقالت تقارير صحفية إسبانية إن قيمة صفقة هازارد بلغت 168 مليون يورو تشمل المتغيرات؛ حيث أن القيمة الثابتة للصفقة تبلغ 100 مليون يورو، بينما تبلغ المتغيرات 68 مليونًا، وهو ما يعني أن صفقة هازارد.

وبهذا المبلغ تخططت صفقة هازارد تكلفة تعاقد برشلونة مع البرازيلي فيليب كوتينيو والتي بلغت 120 مليون يورو قيمة ثابتة + 40 مليونًا متغيرات في يناير 2018.

وأعلن ريال مدريد، يوم الجمعة، رسميًا تعاقده مع هازارد، حتى صيف العام 2024، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.