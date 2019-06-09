مانشيستر يونايتد يرغب في التعاقد مع جاريث بيل بنظام الإعارة

توقعت عدد من المصادر الإعلامية ، تقدم إدارة مانشستر يونايتد ، لعرض رسمي إلى ريال مدريد ، يطلب فيه استعارة جاريث بيل مجاناً لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم آخر، مقابل تحمل قيمة راتب اللاعب بشكل كامل.

يُشار إنه يتقاضى بيل حوالي 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مما يجعله أعلى راتب داخل غرفة الملابس، رغم عدم مشاركته باستمرار ورغبة زين الدين زيدان في الاستغناء عن خدماته.

الجدير بالذكر أن فلورنتينو بيريز قد يوافق على إعارة بيل بالمجان، خصوصاً أن اللاعب يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية مع فريق آخر وعبر عن رغبته في الاستمرار خلال الموسم القادم.