مدافع ليفربول لا يستبعد العودة للبوندسليجا

أوضح مدافع ليفربول الإنجليزي، موقفه من العودة من جديد للدوري الألماني خلال الفترة المقبلة، بعد 3 سنوات على رحيله للريدز.

وخلال مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد"، سُئل جويل ماتيب مدافع ليفربول، عن مدى إمكانية عودته للبوندسليجا، فأجاب: "ليس هناك مستحيل في كرة القدم".

وأضاف: "أنا مرتبط الآن بعقد مع ليفربول يتبقى على نهايته عامين، وأشعر الآن بأنني في حالة جيدة بعد معاناتي من بعض الصعوبات والإصابات".

وأمضى اللاعب الكاميروني، البالغ من العمر 27 عامًا، 7 سنوات في البوندسليجا بقميص شالكه، قبل انتقاله للريدز عام 2016.

وأكد مدافع شالكه السابق أنه بات أكثر نضجًا كلاعب وشخص خلال الفترة التي أمضاها في إنجلترا.

واعترف ماتيب بأن شالكه سيبقى في قلبه للأبد، معربًا عن قلقه الشديد بعد مشاهدته لمباريات الفريق عبر التلفاز في الموسم الماضي، مضيفًا: "أتمنى أن يتحسن ويظهر بشكل أفضل في الموسم الجديد".

وأشار ماتيب إلى نجاح إدارة شالكه في التعاقد مع ديفيد فاجنر، الذي أكد أنه قادر على إعادة شالكه للطريق الصحيح، بعدما نجح في تقديم نتائج جيدة مع هيدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز.