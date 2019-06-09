ركلات الترجيح تهدي إنجلترا برونزية دوري أمم أوروبا

احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بتغلبه بركلات الترجيح 6-5 على المنتخب السويسري، إثر انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، على إستاد دومافونسو هنريكيز في البرتغال.

وقدم المنتخب الإنجليزي مباراة قوية، وكان الأفضل في أغلب أوقات المباراة، وحرمه إطار المرمى من التقدم بالنتيجة 3 مرات.

وأجرى مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت مجموعة من التعديلات على تشكيلته الأساسية التي خسرت في الدور نصف النهائي امام المنتخب الهولندي 1-3، فوقف جو جوميز في عمق الدفاع إلى جانب هاري ماجواير، ولعب ترينت ألكسندر-أرنولد على الرواق الأيمن، مقابل تواجد داني روز على الناحية اليسرى ضمن خطة اللعب 4-3-3.

وتناوب إيريك داير مع فابيان ديلف على القيام بدور لاعب الارتكاز، فيما تحرك ديلي ألي وراء ثلاثي المقدمة المكون من جيسي لينجارد ورحيم سترلينج ورأس الحربة هاري كين.

في الناحية المقابلة، لجأ المنتخب السويسري إلى طريقة اللعب 3-4-2-1، فتكون الخط الخلفي من الثلاثي فابيان شار ومانويل أكانجي ونيكو إلفيدي.

ووقف كيفن مبابو وريكاردو رودريجيز على الطرفين، حول لاعبي الوسط جرانيت تشاكا وريمو فرولر، وتواجد شيردان شاكيري وإدميلسون فرنانديز وراء رأس الحربة حارس سيفيروفيتش.

وكاد المنتخب الإنجليزي يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة، عندما تلقى كين كرة في الناحية اليمنى ليسددها ساقطة فوق الحارس يان سومر لكنها اصطدمت بالعارضة قبل أن يبعدها الدفاع، وردت سويسرا في الدقيقة 11 عندما سدد فرولر كرة قوية في مكان وقوف الحارس جوردان بيكفورد.

وعزز المنتخب الإنجليزي أفضليته في الدقيقة 14، فقابل سترلينج تمريرة متقنة من كين ليسدد بيسراه من مسافة قريبة وينقذ الحارس سومر محاولته، وأطلق السويسري تشاكا تسديدة بعيدة لم تهدد المرمى الإنجليزي.

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وفشل سترلينج في اللحاق بتمريرة ألكسندر-أرنولد أمام المرمى في الدقيقة 29، قبل أن يهدر ألي فرصة لمنتخب "الأسود الثلاثة" في الدقيقة 35، عندما ارتقى برأسه لعرضية ألكسندر-أرنولد، لكن محاولته علت العارضة بقليل.

افتتح المنتخب السويسري الشوط الثاني بتسديدة من فرولر ارتدت من ماجواير ليلتقطها بيكفورد بسهولة، وكاد المدافع السويسري شار يسجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 56، عندما حاول إبعاد عرضية منخفضة من روز لترتد الكرة من القائم، وبعدها بدقيقة تألق بيكفورد في إنقاذ تسديدة خطيرة من تشاكا.

وأرغمت الإصابة كل من فرنانديز وشاكيري على الخروج من الملعب، ليدخل مكانهما دينيس زكريا وستيفن زوبير، وفي الناحية المقابلة، دخل كايل ووكر مكان روز، وارتقى سترلينج لعرضية من ألكسندر-أرنولد وبدا وكأنه تعرض للدفع من الخلف عند القفز، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وخرج كين من الملعب، ليدخل مكانه كالوم ويلسون الذي سجل هدفا في الدقيقة 84، عندما تابع رأسية ألي المرتدة من العاضة إلى داخل الشباك، لكن الحكم ألغاه الهدف بمساعدة تقنية الفيديو بحجة وجود مخالفة على ويلسون.

وأهدرت انجلترا فرصتين في الشوط الإضافي الأول، الأولى في الدقيقة 95 عن طريق سترلينج الذي ارتدت رأسيته من قدم مدافع إلى ركنية لم تثمر، والثانية في الدقيقة 99، عندما تألق الحارس سومر في إبعاد رأسية جديدة من غير المحظوظ ألي.

وأجرى المنتخب الإنجليزي تبديلين بين الشوطين الإضافيين، فدخل جادون سانشو وروس باركلي مكان لينجارد وديلف، وعادت العارضة لتحرم المنتخب الإنجليزي من التسجيل في الدقيقة 117، بعدما ردت ركلة حرة متقنة من سترلينج.

وفي ركلات الترجيح، سجل لإنجلترا كل من ماجواير وباركلي وسانشو وسترلينج وبيكفورد وداير، أما سويسرا فسجل لها زوبير وتشاكا وأكانجي ومبابو وشار، وأهدر له البديل جوسيب درميتش.