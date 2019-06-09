شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يحصد اللقب الـ12 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

حصد رفائيل نادال لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الـ12 ومدد سجله القياسي بعد تغلبه على دومينيك تيم المصنف الرابع بنتيجة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1 اليوم (الأحد) في إعادة لنهائي العام الماضي.

وأصبح المصنف الثاني في البطولة، الذي نال اللقب الـ18 في البطولات الأربع الكبرى، أول لاعب يحصد لقب إحدى البطولات الكبرى للمرة الـ12 وتخطى رقم مارجريت كورت التي نالت لقب أستراليا المفتوحة 11 مرة.

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وتولى اللاعب الإسباني زمام السيطرة بعد فوزه بالمجموعة الأولى المثيرة لكن تيم، الذي لعب لليوم الرابع على التوالي بعدما تسببت حالة الطقس في توقف اللعب عدة مرات، ظل في المنافسة وأدرك التعادل في المجموعة الثانية.

وجاء رد نادال قاسيا إذ فاز في 16 من أول 17 نقطة في المجموعة الثالثة أمام تيم المرهق وحسمها لصالحه في أقل من نصف ساعة.

وسيطر اللاعب البالغ عمره 33 عاما، الذي نال لقبه الأول في رولان غاروس في مشاركته الأولى في 2005، على المجموعة الرابعة وأنهى المباراة عندما أطاح تيم بضربة أمامية خارج الملعب.