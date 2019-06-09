اللحياني وشعبان أبرز المرشحين لرئاسة الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

بدأت أمس اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء إدارة الوحدة لمدة أربع سنوات بنظام القائمة لمدة ثلاثة أيام، وبحسب حساب نادي الوحدة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن إعلان المرشحين سيكون خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وعلمت «مكة» أن قائمتين تستعدان لدخول المنافسة على مجلس إدارة الوحدة، حيث إن التكتل الأول يقوده الرئيس الأسبق حازم اللحياني برفقة مجموعة من الأعضاء، في حين يقود التكتل الآخر نائب الرئيس السابق في الوحدة، عضو مجلس إدارة غرفة مكة، مروان شعبان، ويضم عددا من الأعضاء الذين سبق لبعضهم العمل في إدارة النادي.

وتستمر الانتخابات في البيت الوحداوي نحو 20 يوما لحين إعلان هيئة الرياضة عن مجلس إدارة الوحدة الذي سيقوده خلال السنوات الأربع المقبلة بشكل رسمي.

ويتطلع الجمهور الوحداوي أن يكون أعضاء مجلس إدارة الوحدة ذا قدرة مالية مناسبة تمكنهم من إكمال فترة رئاستهم بكل قوة في ظل ما كان يعانيه النادي المكي في السنوات الأخيرة من عدم تولي الرئاسة رئيس ذي قوة مالية باستثناء الفترة الاستثنائية للرئيس السابق حاتم خيمي بدعم من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ رئيس أعضاء شرف الوحدة.

ولم يتضح ما إذا كان هناك توجه لآل الشيخ للدعم بمرشح عن طريقه لتولي رئاسة الوحدة في الفترة المقبلة، حيث لم يعلن ذلك بشكل رسمي، وابتعد خلال الفترة الماضية من الظهور أو الحديث عن الوحدة رغم رغبة جميع الوحداويين في استمراره داعما وسندا للنادي المكي.

البرنامج الزمني للانتخابات:

9- 11 يونيو فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين.

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12 - 14 يونيو فتح وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين.

15 يونيو الطعن ضد القائمة الأولية.

16 - 18 يونيو النظر في الطعون المقدمة ضد القائمة الأولية.

19 - 20 يونيو فحص وإعلان القائمة النهائية.

24 يونيو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية.

25 يونيو الطعن في إجراءات الجمعية العمومية.

26 - 27 يونيو النظر في الطعون.

(لم يحدد) اعتماد مجلس الإدارة من رئيس هيئة الرياضة.