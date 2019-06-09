كهربا يقترب من العودة إلى الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة اقترب لاعب الزمالك المصري محمود عبدالمنعم «كهربا» من العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذي سبق له الاحتراف في صفوفه على مدار عامين. وجاءت المفاوضات مع كهربا التي قطعت شوطا كبيرا بطلب من المدرب التشيلي سييرا الذي شدد على عودة المهاجم المصري، والمدافع الكويتي فهد الأنصاري، بهدف استعادة نتائج الفريق القوية التي كان عليها في السنوات الماضية. وتمهد العلاقة المتوترة بين رئيس الزمالك مرتضى منصور واللاعب لاحتراف الأخير في صفوف الاتحاد، حيث شهد العام الماضي خلافات عاصفة وإيقافات متكررة لكهربا الذي كان أحد أسلحة الزمالك للفوز بالكونفدرالية الأفريقية والمنافسة على لقب الدوري المصري.



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