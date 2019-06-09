عموري وإدواردو مهددان بترك الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

جهز نادي الهلال مشروعاته الموسمية الكروية من خلال تحديد إقامة المعسكر التحضيري للفريق الذي رشح له النمسا، حيث ينتظر أن ينطلق منتصف يوليو المقبل، تسبقه زيارة المدير الإداري الجديد، الدولي السابق سعود كريري الذي سيخلف فهد المفرج في المهمة بعد 9 مواسم إدارية ناجحة قضاها مع الفريق.

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وكشفت «مكة» عن توافق شرفي وشبه إجماع على ترشيح فهد بن نافل لتولي منصب الرئيس للسنوات الـ4 المقبلة، بدعم مالي سيصل إلى 100 مليون ريال لإبرام الصفقات التدريبية والأسماء الاحترافية، والسعي لتزكيته في الجمعية العمومية التي ستعقد في الـ18 من يونيو الحالي، في حال عدم تقدم أسماء منافسة أخرى، ويتوقع أن يشهد مجلس إدارة النادي الجديد دخول سامي الجابر إلى جانب سلطان بن سعيد وسليمان الهتلان.

من جهة أخرى.. ما زال الغموض سيد الموقف الهلالي بشأن تحديد مصير البرازيلي كارلوس أدواردو، إذ ينتظر أن يتلقى النادي عرضا لشراء عقده الاحترافي المتبقي منه، إلى جانب الغموض في مستقبل اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» والذي ربما يعود لناديه السابق العين الإماراتي بعد تغير مجلس الإدارة الذي لم يكن متفقا معها على بعض الشروط الاحترافية السابقة، فيما قدم النادي 15 مليون يورو لنادي بنفيكا البرتغالي بشأن استمرار عقد اللاعب اندريه كارليو.

يشار إلى أن الهلال سيفتتح موسمه الكروي بمواجهة الأهلي في الـ6 من أغسطس المقبل بملعب الملك عبدالله بجدة في إطار مواجهة الذهاب لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019 على أن تكون مواجهة الإياب في الـ13 من الشهر ذاته بملعب جامعة الملك سعود بالرياض.