شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يتابع موقف مصطفى محمد بعد انتهاء إعارته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، لمعتمد جمال مدرب عام منتخب الاوليمبى، من أجل متابعة مدى استقرار مستوى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض والمعار لصفوف طلائع الجيش، قبل اتخاذ قرار نهائى بعودته للقلعة البيضاء.

ويهدف الجهاز الفنى للزمالك، متابعة مصطفى محمد خلال تواجده مع المنتخب الأوليمبى، وخاصة وأن اللاعب يقود هجوم المنتخب حاليًا فى مباراته الودية أمام أوزبكستان، ضمن الاستعداد لنهائى الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

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وانتهت إعارة مصطفى محمد لطلائع الجيش بنهاية الموسم الحالى من الدوري حيث يستعد للعودة لناديه الزمالك، خاصة فى ظل تقديم مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة.

وضم تشكيل المنتخب كل من: عمر صلاح - محمود الجزار - بيكهام - أسامة جلال - محمد عبدالسلام - أكرم توفيق - محمد صادق - ناصر ماهر - عمار حمدي - إمام عاشور - مصطفى محمد.