شكرا لقرائتكم متعب+90 وصلاح فخر العرب على شواطى الغردقة قبل امم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عماد متعب لاعب الأهلى السابق صورة تجمعه بالنجم العالمى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى عبر صفحته الشخصية على انستجرام . وظهرت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة برفقة زوجها عماد متعب نجم الأهلى السابق عبر صفحتها الشخصية على انستجرام . Advertisements وتقابل متعب مع صلاح فى الجونة أثناء قضاء الثنائى فى عطلة فى الجونة . يذكر أن صلاح سينضم الى صفوف المنتخب خلال الساعات القادمة استعدادا لأمم أفريقيا .

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