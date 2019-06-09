شكرا لقرائتكم الداخلية يدرس شروط لاعبه بعد الهبوط إلى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو الداخلية شروط محمد جمال لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده مع النادى موسما إضافيا بعد هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني. وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية في تصريحات خاصة أن النادي لا ينوي التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة حفاظاً على القوام الأساسي للداخلية خاصة بعد رحيل أكثر من لاعب انتهت اعارتهم للداخلية . Advertisements ويستعد الداخلية لمواجهة فريق الدفاع الجوي الأربعاء المقبل في مباراة ودية . وتولى ضياء عبد الصمد مسئولية الداخلية بعد الهبوط رسمياً إلى دوري القسم الثاني خلفاً لعلاء عبد العال، حيث توقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 في المركز الـ 17 والأخير بجدول ترتيب المسابقة.

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