شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس استكمال الدوري بدون الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اتحاد الكرة أقتراح مقدم للأندية باستكمال مسابقة الدورى هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين، حتى تنتهى الازمة وتستكمل المسابقة وتنتهى فى موعد غايته الشهر الجارى.

Advertisements

الجبلاية تنتظرموقف الاندية وردها على الاقتراح ، فى حالة الموافقة على اللعب بدون الدوليين تنتهى فى موعدها ، وفى حالة الرفض والاصرار على عدم اللعب بدونهم ما يعنى استكمال الدورى بعد كأس الامم الأفريقية ، و نهاية المسابقة أواخر شهر يوليو المقبل.

ويقيم مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة طارئة اليوم بمقر الإتحاد بالجزيرة للرد على بيان الأهلى الذى خرج بالأمس يؤكد فيه مسئولى الاحمر على عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية وأن النادى الاحمر لن يكف مكتوف الأيدى أمام الظلم الذى وقع عليه من مسئولى الجبلاية .