شكرا لقرائتكم بعد الهبوط.. بتروجت للاعبين: محدش هيمشى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو بتروجت تمسكهم الكامل بلاعبيه خلال المرحلة المقبلة بعد هبوط الفريق للقسم الثانى بشكل رسمى مؤكدين أن النادي يرفض تماماً فكرة رحيل أي لاعب مرتبط بتعاقد رسمى مع النادى خاصة وأن النادي يوفر كافة الإمكانيات في الموسم المقبل من أجل العودة سريعاً للدوري الممتاز.
كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بعد تعادله فى الأسبوع الاخير سلبيا امام المقاولون العرب وهو ما رفع رصيد الفريق إلى 35 نقطة .
واكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة بتروجت أن النادى سيضع إستراتيجية خاصة في الفترة المقبلة لتوفير كافة الإمكانيات أمام الجهاز الفني للعودة سريعا للدوري الممتاز.
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