شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على تطبيق الـvar الموسم المقبل شرط تحمل الأندية التكاليف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة علي تطبيق تقنية الـvar بداية من الموسم المقبل بشرط أن تتحمل الاندية تكاليف التقنية. Advertisements عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة أجتماع عصر اليوم لمناقشة أزمات الدوري وموعد أنتهاءه. ورفض غالبية أعضاء مجلس الجبلاية تحمل اتحاد الكرة لتكاليف تطبيق تقنية الفيديو في ظل الازمة المالية للجبلاية في الفترة الاخيرة بسبب تجديد مشروع الهدف.

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