شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجهز بيانًا للرد علي بيان الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة بيانًا للرد علي جميع النقاط التي وردت في خطاب النادي الأهلى، والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية منها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية.

كما تطرق مجلس الجبلاية إلى مواعيد القيد فى الموسم المقبل والأزمة التى تواجه المجلس بأن الموسم الحالى سينتهى بعد بطولة امم افريقيا 2019 يوم 21 يوليو المقبل.