شكرا لقرائتكم فرج عامر يؤيد الأهلى فى بيانه ضد اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه تضامن ناديه التام مع إدارة الأهلي في موقفها بخصوص استمرار بطولة الدورى العام قبل إقامة كأس الامم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيه الجارى وحتى 19 يوليه المقبل .

قال عامر في بيان أصدره إنه يؤيد ما جاء في مذكرة النادى الاهلي التى أرسلها صباح اليوم السبت إلى اتحاد الكرة، والتي أكد فيها عدم التفريط في حق النادى في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

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ورصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين، وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي، الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثماني مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته. وتطرقت مذكرة النادي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة، والذي عمل على استهلاكه، وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية. وتجاهل الاتحاد للإساءات العلنّية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة، والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب، بحسب البيان.

وكشف النادي في مذكرته عن مسؤولية الاتحاد بشأن أزمة القيد في القائمة الأفريقية في نسختها الجديدة، خصوصًا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الأفريقي، والأزمة التي سوف تواجهها الأندية المصرية المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي «كاف»، سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد، وحرمانهم من المشاركة في الأدوار الأولى من البطولة، نظرًا لعدم قيدهم في المواعيد المحددة سلفًا؛ بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.

وجاء في المذكرة أن الأهلي يحرص دائمًا على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية، وإرساء القيم الرياضية، ومستمر في قناعاته الراسخة في تطبيق قواعد اللعب النظيف. لذا، فإن النادي يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة في بطولة الدوري العام للموسم الجاري، وما سوف يتخذه مجلس الإدارة من قرارات في اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن كافة الملاحظات السابق الإشارة إليها، والتي تم رصدها بوقائع مُثبَتة على مدار الموسم الحالي.