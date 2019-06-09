شكرا لقرائتكم محامى جهاد جريشة يتابع إجراءات الالتماس ضد عقوبة إيقافه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن جهاد جريشة الحكم الدولي أرسل محامي خاص لمقر الجبلاية للتاكد من إرسال الجبلاية للالتماس ضد عقوبة إيقافه إلى الاتحاد الإفريقي. Advertisements وكان "الكاف" قرر إيقاف الحكم المصرى جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب قراراته التحكيمية فى مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال افريقيا بين الوداد البيضاوى المغربى والترجى التونسى التى أقيمت بمدينة "الرباط" المغربية. وكان الاتحاد المصرى قد تقدم بالتماس إلى الكاف وسدد مبلغ 3000 دولار رسوم التظلم الذى يتم النظر فيه خلال الاسبوع المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محامى جهاد جريشة يتابع إجراءات الالتماس ضد عقوبة إيقافه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.