شكرا لقرائتكم كاسونجو يقترب من العودة الى الزمالك بعد انتهاء الاعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك، على وضع الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض على قائمة العائدين بعدما انتهت إعارته للوحدة السعودى، حيث قضى ستة أشهر ضمن صفوف الفريق السعودى على سبيل الإعارة بعد استعارته من الزمالك فى يناير الماضى.

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وجاء وضع مسئولو الزمالك لكاسونجو على قائمة العائدين لصفوف الفريق فى الموسم الجديد كحل بديل لعدم ضم مهاجم سوبر يصنع الفارق للأبيض وسيكون ذلك عودته أو ضم مهاجم جديد على حساب المغربى حميد أحداد الذى اقترب من العودة إلى الدورى المغربى.

وفى حالة ضم الزمالك لمهاجم سوبر سيتم تسويق كاسونجو مجددا على أن يتم حسم مصير المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث يرفض مجلس الزمالك اتخاذ قرار فى الوقت الحالى بشأن عدد من أساسيين الفريق مثل بوطيب انتظارا للفترة المقبلة خاصة إن الأبيض مازال لديه 3 ارتباطات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.