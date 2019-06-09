شكرا لقرائتكم شريف إسماعيل فى جولة تفقدية لملاعب الاسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، مدينة الاسماعيلية اليوم من أجل الوقوف على جاهزية المدينة لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا، حيث تحتضن المدينة مباريات المجموعة الثانية للبطولة القارية.

ورافق شريف إسماعيل خلال الزيارة محند شيحة رءيس،مجموعة الاسماعيلية ومحمد فضل مدير بطولة كأس الأمم حيث شملت الزيارة متابعة آخر الأعمال التي جرت بالإستاد وملاعب التدريب بالاسماعيلسة قبل تسليم الملعب بشكل رسمي للكاف.

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وحرص شريف اسماعيل و شيخه و محمد فضل على حضور التدريب الخاص بالمتطوعين وزيارة ملاعب التدريب.