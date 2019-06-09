شكرا لقرائتكم يارا نعوم تنشر صورة لابنتها مع محمد صلاح على شواطئ الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، صور لنجم المنتخب ونادى ليفربول محمد صلاح بصحبة ابنتيها الكبرى تمارا وسيلين على البحر. سيلين عماد متعب ومحمد صلاح Advertisements يذكر أن عماد متعب ويارا نعوم يقضيان أجازة فى الجونة بصحبة أصدقائهم. وبعدما قضى النجم المصرى العالمي محمد صلاح، عيد الفطر بقريته نجريج فى محافظة الغربية، وسط الأهل والأصدقاء القدامى، قرر"صلاح" قضاء أياما من إجازته فى الجونة، ليستريح من عناء موسم طويل وشاق توجه بالحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزى ليفربول، قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

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