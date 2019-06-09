شكرا لقرائتكم أبو ريدة يحصل على الموافقة المبدئية على تأجيل موعد القيد الافريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل هانى أبو ريدة رئيس إتحاد الكرة على موافقة مبدئية من الكاف بتأجيل موعد القيد الافريقي، لينتهى يوم 30 يوليو بدلاً من 21 من نفس الشهر، على أن يتمكن اللاعبين المقيدين من المشاركة فى الدور 32 و64 .

كما حصل أبو ريدة على وعد بتأجيل موعد إرسال الأندية المشاركة فى البطولات الافريقية حتى يوم 30 يوليو أيضاً بدلاً من يوم 30 يونيو الجاري.