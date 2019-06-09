شكرا لقرائتكم طنطا يسعى للتعاقد مع حسام باولو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب مسئولو طنطا وأسوان الصاعدان حديثا لدورى الأضواء فى التعاقد مع حسام باولو مهاجم الزمالك والذى أعير للداخلية الموسم المنقضى . Advertisements ورغم ارتباط حسام باولو بعقد ممتد مع الزمالك ، إلا أن فرصة اللاعب فى الإستمرار مع القلعة البيضاء تعد ضعيفة نظرا لوجود عدد كبير من المهاجمين فى الفريق الأبيض . ويبحث باولو عن فريق قاهرى للإنضمام إليه فى ظل رغبته فى الإستمرار بالقاهرة وعدم اللعب بأحد الأندية الخارجية .

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