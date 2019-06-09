تحرك جديد من الأهلى بشأن أزمة مباريات الدورى

كتب يسري غازي يعقد حاليا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة مع وزير الشباب والرياضة لبحث الأزمة المتعلقة بمباريات بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم . وتأتى الجلسة المنعقدة حاليا بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بعد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، إضافة إلى اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى أمس . وتشهد الساحة الرياضية حاليا حالة من الجدل والخلاف بين جميع الأطراف حول مصير بطولة الدورى . وتقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بناءً على نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس...

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