رسميًا.. الزمالك يرفض استكمال الدوري بدون الدوليين

كتبت سامية شكري

كشف رئيس نادي الزمالك، عن كواليس لقائه مع مسئولي اتحاد الكرة اليوم خلال اجتماع مجلس الجبلاية والذي يعقد حاليًا بمقر الاتحاد بالجزيرة.

قال رئيس الزمالك، إنه أبلغ مسئولي اتحاد الكرة برفضه كل محاولات استكمال الدوري بدون الدوليين، مؤكدا أنه لن يستكمل مباريات الدوري إلا بعد أمم أفريقيا.

وأكد رئيس الزمالك رفضه التام استكمال بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين خلال الفترة الحالية، وأضاف: "مستمرون في تطبيق برنامجنا الذي وضع منذ فترة، ولا أعتقد أن أمرا كهذا قد يعرض علينا من الأساس لأنه ليس منطقيا".