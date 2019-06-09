إنجلترا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية على حساب سويسرا.. فيديو

كتب سيد حسني

حسم منتخب إنجلترا المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية، على حساب نظيره السويسري بركلات الترجيح 6-5 ، وذلك خلال المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على ملعب "أفونسو هنريكيس" في مدينة "جيمارايش" البرتغالية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين، وقد تم اللجوء إلى شوطين إضافيين قبل الإحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ليتألق الحارس جوردان بيكفورد وينقذ الركلة السادسة لمنتخب الأسود الثلاثة، قبل أن ينبرى هو لتسديد الركلة الخامسة ويسجلها بشكل رائع.

وبذلك ينجح المنتخب الإنجليزي فى حصد المركز الثالث...